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НОВОСТИ

Джефф Безос вновь возглавил рейтинг богатейших людей планеты

11:20 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель и основатель компании Amazon Джефф Безос занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира впервые с 2021 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

Согласно рейтингу, состояние Безоса за прошедшие сутки сократилось на $500 млн и к настоящему моменту оценивается в $200 млрд.

На второе место опустился предприниматель, исполнительный директор Tesla и владелец соцсети Х Илон Маск. Его состояние оценивается в $198 млрд. Замыкает тройку владелец группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) француз Бернар Арно. Его состояние за сутки снизилось до $197 млрд.

Согласно рейтингу, самым богатым россиянином является Владимир Потанин ($31,4 млрд). Он находится на 48-м месте. Леонид Михельсон ($26,7 млрд) и Вагит Алекперов ($26,5 млрд) находятся на 66-м и 67-м местах соответственно.

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