Джефф Безос вновь возглавил рейтинг богатейших людей планеты
11:20 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель и основатель компании Amazon Джефф Безос занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира впервые с 2021 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).
Согласно рейтингу, состояние Безоса за прошедшие сутки сократилось на $500 млн и к настоящему моменту оценивается в $200 млрд.
На второе место опустился предприниматель, исполнительный директор Tesla и владелец соцсети Х Илон Маск. Его состояние оценивается в $198 млрд. Замыкает тройку владелец группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) француз Бернар Арно. Его состояние за сутки снизилось до $197 млрд.
Согласно рейтингу, самым богатым россиянином является Владимир Потанин ($31,4 млрд). Он находится на 48-м месте. Леонид Михельсон ($26,7 млрд) и Вагит Алекперов ($26,5 млрд) находятся на 66-м и 67-м местах соответственно.
НОВОСТИ
- 11:05 05.03.2024
- Продажи новых легковых авто в РФ в феврале выросли на 85,1% — до 104 тыс. — «Автостат»
- 11:00 05.03.2024
- Китай намерен укреплять боеготовность и активно проводить военные учения — доклад
- 10:32 05.03.2024
- Страны БРИКС не планируют проводить совместные военные учения — Ушаков
- 10:20 05.03.2024
- Большинство американцев склонны видеть в России недружественную или откровенно враждебную страну - опрос
- 10:05 05.03.2024
- ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области — губернатор
- 10:00 05.03.2024
- Иноагенты лишатся до 80% рекламных доходов из-за закона о запрете рекламы — Володин
- 09:32 05.03.2024
- Длительность рабочего дня в РФ достигла максимума за 19 лет — Росстат
- 09:20 05.03.2024
- КНР в 2024 году увеличит военные расходы на 7,2% — проект бюджета
- 09:05 05.03.2024
- Кремль анонсировал создание в БРИКС платежной системы на блокчейне
- 09:00 05.03.2024
- Силы ПВО РФ за ночь сбили три украинских БПЛА в Белгородской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать