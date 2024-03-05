Илон Маск: Америка падет, если попытается поглотить мир
20:25 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский бизнесмен Илон Маск предрек падение Соединенных Штатов, если ситуация с наплывом в страну нелегальных мигрантов не изменится.
«Америка падет, если попытается поглотить мир», — написал он на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал пост одного из пользователей платформы, который написал, что ситуация на границе «разрушает Америку».
НОВОСТИ
- 19:23 05.03.2024
- Россия сейчас практически не зависит от импорта продуктов - Путин
- 18:55 05.03.2024
- Глава СК РФ рассказал о раскрываемости преступлений в 2023 году
- 17:40 05.03.2024
- Франция не поддержит противоречащие международному праву решения по активам РФ — Макрон
- 17:12 05.03.2024
- Нуланд оставляет пост в Госдепе
- 17:00 05.03.2024
- Период мира для ЕС закончился, ему нужна военная экономика — еврокомиссар
- 16:32 05.03.2024
- Абхазия стремится к Союзному государству с Россией и Белоруссией — глава МИД
- 16:12 05.03.2024
- РФ и Китай в 2033–2035 годах могут разместить на Луне ядерную энергоустановку
- 16:00 05.03.2024
- Конституционный суд Молдавии назвал незаконным сокращение бюджета Гагаузии
- 15:32 05.03.2024
- Глава МИД Италии исключил любую возможность войны с РФ
- 15:19 05.03.2024
- Собянин: Количество квартирных краж в Москве уменьшилось в 35 раз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать