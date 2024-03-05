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НОВОСТИ

Илон Маск: Америка падет, если попытается поглотить мир

20:25 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский бизнесмен Илон Маск предрек падение Соединенных Штатов, если ситуация с наплывом в страну нелегальных мигрантов не изменится.

«Америка падет, если попытается поглотить мир», — написал он на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал пост одного из пользователей платформы, который написал, что ситуация на границе «разрушает Америку».

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