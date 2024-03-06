«Возрожденная коллекция» Сбера, созданная при помощи нейросети Kandinsky, получила премию

13:22

Генерация картины «Натюрморт» Александра

Куприна нейросетью Kandinsky на основе

описания из архива Воронежского музея

изобразительных искусств. Иллюстрация с

сайта www.sberbank.com



Проект Сбера «Возрожденная коллекция» – выставка утраченных картин, воссозданных с помощью нейросети Kandinsky, – стал обладателем золота рекламной премии «Большая рыба» в номинации «Нейросети».

«Возрожденная коллекция» – уникальная выставка воссозданных с помощью нейросети Kandinsky картин, которые ранее хранились в Воронежском музее изобразительных искусств и были утрачены в ходе Великой Отечественной войны. В коллекцию музея входили шедевры Репина, Коровина, Малевича, Кандинского, Родченко и других мастеров. Когда Воронеж оказался в эпицентре боевых действий, часть коллекции была эвакуирована, но вывезти удалось не все. В результате боев музей сильно пострадал, а от многих экспонатов остались лишь текстовые описания, сделанные его сотрудниками до войны. Инвентарные книги музея стали единственным напоминанием об утраченных экспонатах.

В год 90-летия музея Сбер и агентство Mosaic предложили восстановить образы исчезнувших картин с помощью нейросети Kandinsky. Сначала были выбраны 14 знаковых работ из пропавшей коллекции. Затем специалисты адаптировали архивные записи под формат промптов (запрос, вводные данные для нейросети) Kandinsky.

Вот одно из описаний из архива музея, с помощью которого нейросеть Сбера Kandinsky воспроизвела картину: «Александр Куприн, натюрморт. Ваза с цветами. Холст, масло 89×89, инв. № 78. На картине изображен стол, покрытый белой скатертью, на нем – белый кувшин с букетом цветов (впереди – маки). Около кувшина – поднос, одна на другой две книги, на книгах – крышка от кувшина. Фон грязноватый, желто-зеленый».

Из этого описания составили промпт: «стол, белая скатерть, белый кувшин с букетом цветов, маки, поднос, две книги, на книгах – крышка кувшина, желто-зеленый грязноватый фон, картина маслом, стиль Александра Куприна». После этого начался процесс генерации полотен, в котором учитывались не только их сюжеты и стили авторов, но и пропорции и размеры оригинального полотна.

В выборе картин участвовали эксперты-искусствоведы Воронежского музея изобразительных искусств. Они курировали процесс генерации, помогая добиться изображений, максимально близких к стилю художников. После нескольких итераций «генерация – отбор» появились 14 полотен, которые составили «Возрожденную коллекцию».

Выставку можно посмотреть в интерактивной 3D-галерее и в Воронежском музее изобразительных искусств им. Крамского – там посетители могут увидеть возвращенные полотна на специальной выставке в формате дополненной реальности. Задача создателей проекта – показать возможности нейросетей для сохранения культурного и исторического наследия.

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