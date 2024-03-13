Папа Римский к 11-летию избрания пожертвовал на еду бездомным в Москве — союз староверов
12:05 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск к 11-летию своего избрания на папский престол передал через Всемирный союз староверов российскому благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» личные средства для того, чтобы накормить 500 бездомных у Павелецкого вокзала в Москве. Об этом сообщил ТАСС председатель союза Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.
13 марта — одиннадцатая годовщина избрания Папы Римского Франциска. Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран на папский престол 13 марта 2013 года. Он стал 266-м по счету Папой Римским, взяв себе впервые в папстве имя Франциск.
«Чтобы накормить 500 бездомных в Москве, нужно 250 тысяч рублей. Папа передал нам эти средства и попросил выбрать российский фонд, который занимается помощью обездоленным и бездомным. Мы выбрали фонд „Доктор Лиза“ — и перечислили им пожертвование папы. 13 марта в 16:00 они будут кормить бездомных у Павелецкого вокзала, 500 человек», — сказал Севастьянов.
Он также уточнил, что таким образом понтифик хотел бы отметить годовщину своего избрания. «Он решил это сделать не через какую-то католическую организацию, а через русскую организацию, соответственно, через Всемирный союз староверов и через фонд „Доктор Лиза“, — пояснил Севастьянов.
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