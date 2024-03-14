Малый бизнес позитивно оценивает свое положение и перспективы – исследование

14:37

Малые предприниматели устойчивы к турбулентности последних лет в экономике, положительно оценивают финансовое положение своего бизнеса и свои перспективы. В то же время бизнес ждет специальных налоговых режимов и стремится участвовать в государственных заказах и закупках. Об этом говорится в новом исследовании ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг») от Сбера и Минэкономразвития по итогам четвёртого квартала 2023 года.

Так, доля предпринимателей, которые оценили свое финансовое положение как хорошее, выросла с 21% (в третьем квартале) до 25%. Еще 21% респондентов отметили его улучшение. Более чем у половины предпринимателей в прошедшем квартале выручка оставалась стабильной. Наиболее позитивно настроены предприниматели 18–35 лет: об улучшении финансового положения своего бизнеса сообщили 40% опрошенных.

В четвертом квартале ключевой проблемой предпринимателей оставался рост цен у поставщиков, об этом сказали 70% респондентов. Треть опрошенных сталкивалась с проблемами поставок из-за рубежа, еще треть – с падением спроса, 34% – с увеличением издержек на сбыт.

«Мы последовательны в своем намерении поддерживать малый бизнес и задействуем для этого все возможные ресурсы, – отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – В 2023 году государство и финансовые институты предприняли ряд эффективных мер для сохранения стабильности в сегменте малого и среднего предпринимательства. И мы видим положительные результаты по итогам прошлого года. Выросла доля тех, кто считает свое положение хорошим, более половины оценивают его как стабильное. При этом почти две трети не планируют расширять или сокращать бизнес. Примечательно, что столкновение с трудностями не помешало большинству предпринимателей сохранить оптимистичный настрой и ожидания. За прошедший квартал выросла доля бизнесменов, которые смотрят в будущее с оптимизмом (с 41 до 46%), и значительно снизилась доля ожидающих ухудшения в экономике в ближайшие полгода (с 42 до 36%)».

Предприниматели стали реже брать кредиты на бизнес и чаще вкладывать в дело личные средства. Однако желающих привлечь дополнительное финансирование набралось 34%. Среди других видов поддержки востребована помощь с поиском потенциальных инвесторов. 2% хотели бы получить правовую поддержку, столько же респондентов – помощь в разработке бизнес-плана.

На вопрос о привлечении финансирования бизнеса 34% предпринимателей сообщили, что хотели бы воспользоваться такой возможностью, 65% высказались против, 1% затруднились ответить. Из тех, кто хотел бы воспользоваться инструментами финансирования, в качестве источников привлечения средств упоминали банковские кредиты (52%), государственные и частные гранты (40%), лизинг (24%), инвестиции (20%), инструменты коллективного финансирования (7%), факторинг (3%), займы в микрофинансовых организациях (2%). В основном предприниматели вкладывают прибыль обратно в бизнес (76%) или тратят на личные нужды (60%).

Индивидуальные предприниматели чаще тратят деньги на личные потребности и инвестируют, но не в свой бизнес. Юридические лица предпочитают вкладывать в собственный бизнес. Предприниматели от 18 до 35 лет чаще размещают прибыль во вклад или инвестируют. Причем чем выше годовой оборот, тем чаще инвестируют обратно в бизнес и реже тратят на себя.

Согласно исследованию, свыше половины респондентов не почувствовали роста ключевой ставки, а 42% отметили, что это изменило их бизнес. Среди тех, кто столкнулся с трудностями, 58% говорили об удорожании кредитов, еще четверть респондентов – о снижении платежеспособного спроса, 21% – о росте закупочных цен, 18% – об инфляции в целом.

Повышение ключевой ставки больше всего отразилось на бизнесменах из крупных городов и тех, у кого годовой оборот превышает 5 млн рублей (55%). Только 10% предпринимателей, на которых отразился рост ключевой ставки, принимают какие-либо меры по этому поводу – от сокращения количества кредитов и оптимизации до увеличения объемов работ и поиска инвесторов.

Исследователи ПРИМ спросили предпринимателей об их отношении к сервисам быстрого входа и регистрации на сайте или в мобильном приложении без пароля – с помощью ID. Об их существовании знают 88% опрошенных. Потенциальный интерес к использованию ID-сервисов есть у 29% предпринимателей. Это те, кто продвигает свой бизнес в интернете через сайт или мобильное приложение. Только 9% уже используют сервисы ID, еще 7% планируют начать.

Около половины опрошенных (49%) строят долгосрочные планы, однако выросла доля тех, кто предпочитает не планировать (30%). Аналогичная тенденция есть и у самозанятых.

Ценностные ориентиры предпринимателей различаются по возрастным группам. Так, предприниматели в возрасте до 35 лет ценят финансовое благополучие, самореализацию и карьеру, в категории 36-45 лет часто говорят о карьере, но реже о здоровье и общении с друзьями. Для предпринимателей от 46 до 55 лет особенно важна семья, а с 56 лет бизнесмены больше ценят то, что не связано с работой, – близких людей и здоровье.

ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг») – это совместный проект Сбера, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития. Он создан для изучения мнений граждан, занятых в сегменте малого и микробизнеса. В проекте также изучается предпринимательская атмосфера в обществе в целом – через опросы россиян трудоспособного возраста (от 18 до 64 лет). Опросы предпринимателей проводятся ежеквартально, а населения в целом – один раз в год.