Болгария с 1 апреля начнет выдавать шенгенские визы россиянам

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария впервые начнет оформлять гражданам РФ шенгенские визы с 1 апреля. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.

«Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнется после 1 апреля 2024 года, — отметили в диппредставительстве. — С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге». Там также подчеркнули, что продолжительность ожидания в очереди на подачу документов «будет как у других стран Шенгенского пространства».