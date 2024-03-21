Строительство трассы Джубга — Сочи предварительно оценивается в 1,4 трлн руб. — Хуснуллин
11:20 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство скоростной трассы Джубга — Сочи предварительно оценивается в 1,4 трлн рублей, из них около 600 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«[Скоростная трасса] Джубга — Сочи обойдется примерно в 1,4 трлн руб., около 600 млрд руб. из которых будут взяты из внебюджетных источников. Проект технически очень сложный, мы просим для него возможность использовать средства Фонда национального благосостояния — на возвратной основе, конечно. Под 3% годовых на 15 лет», — сказал он.
Хуснуллин добавил, что окончательно трассировка и стоимость проекта будут определены в ближайшие недели.
«Помимо этого в 2024 г. построим полноценную скоростную дорогу от Краснодара через Темрюк до Крымского моста. Затем у нас есть так называемое Азовское кольцо — более 2 000 км по периметру моря через Крым, Таганрог и Краснодарский край», — сообщил вице-премьер.
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