После окончательной ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле» начнется разбор завалов и работа следователей - Перегуда

08:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарным потребуется два часа на завершение тушения пожара в «Крокус сити холле», сообщил замначальника подмосковного главка МЧС по Московской области Александр Перегуда.

«Сейчас мне нужно часа полтора-два, чтобы мы завершили тушение очагов пожара», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

По словам Александра Перегуды в ходе заседания оперативного штаба, спасатели начнут разбор завалов в зрительном зале «Крокус сити холла» и к работе приступит СК РФ после ликвидации возгорания.



«Потом (после ликвидации пожара — прим. ТАСС) заходим, оцениваем обстановку, принимаем решение. Я думаю, два часа мне достаточно, через два часа мне будет ясно, какую работу мы будем выполнять», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Последний отметил, что вместе с разбором завалов на месте начнет работу Следственный комитет РФ.