0
0
175
НОВОСТИ

После окончательной ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле» начнется разбор завалов и работа следователей - Перегуда

08:55 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарным потребуется два часа на завершение тушения пожара в «Крокус сити холле», сообщил замначальника подмосковного главка МЧС по Московской области Александр Перегуда.

«Сейчас мне нужно часа полтора-два, чтобы мы завершили тушение очагов пожара», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

По словам Александра Перегуды в ходе заседания оперативного штаба, спасатели начнут разбор завалов в зрительном зале «Крокус сити холла» и к работе приступит СК РФ после ликвидации возгорания.

«Потом (после ликвидации пожара — прим. ТАСС) заходим, оцениваем обстановку, принимаем решение. Я думаю, два часа мне достаточно, через два часа мне будет ясно, какую работу мы будем выполнять», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Последний отметил, что вместе с разбором завалов на месте начнет работу Следственный комитет РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:10 23.03.2024
Губернатор Гладков сообщил о повреждении 14 домов в Белгороде в результате атаки ВСУ
0
20
09:55 23.03.2024
Генсек Интерпола заявил о готовности помочь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»
0
63
08:20 23.03.2024
Центр помощи пострадавшим организован недалеко от «Крокус Сити Холла» - Воробьев
0
210
06:00 23.03.2024
Около 6 утра 23 марта была закончена эвакуация пострадавших в «Крокус Сити Холле»
0
241
05:00 23.03.2024
Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», имели при себе автоматы АК и большое количество боеприпасов – СК РФ
0
311
04:30 23.03.2024
Минздрав РФ открыл горячую линию психологической поддержки
0
221
04:00 23.03.2024
СК РФ: Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек
0
283
02:55 23.03.2024
Мурашко: Общие списки пациентов доступны на сайте МЧС и горячей линии
0
511
02:00 23.03.2024
Опубликован телефон «Горячей линии», где можно узнать о месте нахождения и состоянии пострадавших в «Крокус Сити Холле»
0
551
01:08 23.03.2024
В МЧС сообщили, что пожар в «Крокус Сити Холле» локализован
0
564

Возврат к списку