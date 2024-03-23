После окончательной ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле» начнется разбор завалов и работа следователей - Перегуда
08:55 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожарным потребуется два часа на завершение тушения пожара в «Крокус сити холле», сообщил замначальника подмосковного главка МЧС по Московской области Александр Перегуда.
«Сейчас мне нужно часа полтора-два, чтобы мы завершили тушение очагов пожара», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
По словам Александра Перегуды в ходе заседания оперативного штаба, спасатели начнут разбор завалов в зрительном зале «Крокус сити холла» и к работе приступит СК РФ после ликвидации возгорания.
«Потом (после ликвидации пожара — прим. ТАСС) заходим, оцениваем обстановку, принимаем решение. Я думаю, два часа мне достаточно, через два часа мне будет ясно, какую работу мы будем выполнять», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Последний отметил, что вместе с разбором завалов на месте начнет работу Следственный комитет РФ.
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