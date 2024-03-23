0
0
214
НОВОСТИ

Все задержанные по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» - иностранцы – МВД РФ

18:00 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России опровергло информация о том, что четверо задержанные по подозрению в теракте в «Крокус сити холле» являются гражданами РФ, заверив, что они имеют иностранное гражданство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ряде телеграм-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в „Крокус сити холле“, скрывшиеся на автомобиле „Рено“ и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами», — написала она в телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:18 23.03.2024
Сбер урегулирует кредиты погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», страховые выплаты произведут в упрощенном порядке
0
0
18:50 23.03.2024
В «Крокус Сити Холле» продолжается тушение отдельных очагов пожара и разбор завалов - МЧС
0
104
18:40 23.03.2024
Ряд российских банков спишут долги пострадавшим из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
0
114
17:15 23.03.2024
За две недели в Белгородской области от атак ВСУ погибли 24 человека – губернатор Гладков
0
236
16:13 23.03.2024
Вице-премьер Голикова озвучила последние данные по пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»
0
380
15:52 23.03.2024
Действия террористов в «Крокус Сити Холле» Путин сравнил со зверствами нацистов
0
321
15:48 23.03.2024
Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура
0
317
15:00 23.03.2024
На двух этажах и кровле «Крокус Сити Холла» сохраняется горение - МЧС
0
359
14:05 23.03.2024
Во время нападения террористов в «Крокус Сити Холле» многие близкие защищали друг друга - очевидцы
0
455
13:45 23.03.2024
Очевидцы теракта в «Крокус Сити Холле» отмечают отсутствие давки и то, что все помогали друг другу
0
526

Возврат к списку