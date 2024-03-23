Все задержанные по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» - иностранцы – МВД РФ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России опровергло информация о том, что четверо задержанные по подозрению в теракте в «Крокус сити холле» являются гражданами РФ, заверив, что они имеют иностранное гражданство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ряде телеграм-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в „Крокус сити холле“, скрывшиеся на автомобиле „Рено“ и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами», — написала она в телеграм-канале.