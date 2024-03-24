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С раннего утра люди идут к месту трагедии в «Крокус Сити Холле» почтить память погибших

09:00 24.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди с раннего утра начали приходить к зданию концертного зала «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, чтобы возложить цветы и почтить память погибших при теракте, передает корреспондент ТАСС.

Приходящие возлагают цветы, молятся и зажигают свечи в память о погибших. Территория вокруг здания оцеплена, наряды полиции патрулируют периметр.

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