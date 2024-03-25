0
0
128
НОВОСТИ

Илон Маск заявил, что поддержит на выборах республиканцев

10:05 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск заявил о поддержке Республиканской партии на предстоящих президентских выборах в США.

«Еще несколько лет назад я 100% голосовал за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна „красная волна“ (красный является цветом республиканцев — прим. ТАСС), иначе Америке наступит конец», — написал в воскресенье Маск на своей странице в соцсети X.

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Действующий глава государства Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 25.03.2024
Все больше украинцев сомневаются в успехе в конфликте против РФ — Politico
0
82
10:20 25.03.2024
Израиль проведет обмен пленными и заложниками с ХАМАС - CNN
0
98
10:00 25.03.2024
Разведка рудника «Пионер» показала, что он затоплен с высокой вероятностью
0
147
09:32 25.03.2024
Большинство фракции «Слуга народа» в Раде против законопроекта о мобилизации — депутат
0
178
09:20 25.03.2024
Группировка «Восток» уничтожила за сутки до 110 военных ВСУ на южнодонецком направлении
0
170
09:05 25.03.2024
11 украинских БПЛА перехвачены над Ростовской областью
0
223
09:00 25.03.2024
Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС временно выведены из эксплуатации после возгорания
0
248
01:30 25.03.2024
По делу о теракте в «Крокус Сити Холл» суд отправил под арест четырех подозреваемых
0
599
23:50 24.03.2024
Первый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холл» признал вину и арестован судом
0
624
19:43 24.03.2024
В ВСУ недовольны народным прозвищем украинских военкомов
0
984

Возврат к списку