Илон Маск заявил, что поддержит на выборах республиканцев
10:05 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск заявил о поддержке Республиканской партии на предстоящих президентских выборах в США.
«Еще несколько лет назад я 100% голосовал за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна „красная волна“ (красный является цветом республиканцев — прим. ТАСС), иначе Америке наступит конец», — написал в воскресенье Маск на своей странице в соцсети X.
Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Действующий глава государства Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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