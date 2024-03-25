Два громких взрыва прозвучали в Новочеркасске
16:12 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два взрыва прозвучали в Новочеркасске Ростовской области, специалисты выясняют причину. Повреждений на земле не зафиксировано, сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.
«Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник. Повреждений и происшествий не зарегистрировано», — написал он в своем телеграм-канале.
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