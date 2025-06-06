0
0
149
НОВОСТИ

В Лондоне 9 июня состоится встреча США и Китая по торговле - Трамп

22:30 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая министерская встреча Соединенных Штатов и Китая по вопросам двусторонней торговли состоится 9 июня в Лондоне. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

«Я рад сообщить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир проведут в понедельник, 9 июня, в Лондоне встречу с представителями Китая, посвященную торговой сделке. Встреча должна пройти очень хорошо», — сообщил американский лидер в социальной сети Truth Social.

Договоренность о новой встрече была достигнута в четверг во время телефонного разговора Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:45 06.06.2025
Французской армии не хватает денег из-за финансирования Укрины - Филиппо
0
126
21:50 06.06.2025
Более 7 часов в неделю учителя тратят на бюрократическую работу - ОНФ
0
204
20:10 06.06.2025
На полях саммита G7 Зеленский планирует встретиться с Трампом - Ермак
0
316
18:50 06.06.2025
В новом сезоне Украину ждет дефицит ржи и подорожание ржаного хлеба
0
352
17:40 06.06.2025
Росгвардия пресекла теракт с применением БПЛА на военном объекте в Рязанской области
0
386
17:12 06.06.2025
Люди с небольшими доходами сильнее всего страдают от высокой инфляции — Набиуллина
0
389
17:00 06.06.2025
РФ добилась серьезного прогресса по беспилотникам в последние годы — Путин
0
464
16:32 06.06.2025
Доля покупок жилья за собственные средства в РФ растет — Набиуллина
0
458
16:12 06.06.2025
Солдаты ВСУ стараются попасть в плен из-за успехов российской армии — харьковская ВГА
0
524
16:00 06.06.2025
Более 90% населения РФ находятся в зоне покрытия связью 4G — Григоренко
0
424

Возврат к списку