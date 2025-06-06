В Лондоне 9 июня состоится встреча США и Китая по торговле - Трамп

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая министерская встреча Соединенных Штатов и Китая по вопросам двусторонней торговли состоится 9 июня в Лондоне. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.



«Я рад сообщить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир проведут в понедельник, 9 июня, в Лондоне встречу с представителями Китая, посвященную торговой сделке. Встреча должна пройти очень хорошо», — сообщил американский лидер в социальной сети Truth Social.



Договоренность о новой встрече была достигнута в четверг во время телефонного разговора Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.



