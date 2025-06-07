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НОВОСТИ

За ночь сбиты 36 украинских БПЛА над регионами РФ

08:30 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.

«7 июня текущего года в период с 00:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона», — сказали там.

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