Удары армии РФ «утихомирили пыл» ВСУ наступать у госграницы — Марочко

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие своими ударами «серьезно утихомирили пыл» Вооруженных сил Украины атаковать у госграницы РФ в районе Журавлевки Белгородской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Журавлевки: наши военнослужащие довольно-таки серьезно утихомирили пыл украинских боевиков. По ним нанесен ряд огневых поражений и сейчас противнику отбили желание атаковать на данном участке местности», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что в последние несколько суток у противника «не отмечается активности в наступательных действиях».