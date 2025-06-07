Удары армии РФ «утихомирили пыл» ВСУ наступать у госграницы — Марочко
09:00 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие своими ударами «серьезно утихомирили пыл» Вооруженных сил Украины атаковать у госграницы РФ в районе Журавлевки Белгородской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо Журавлевки: наши военнослужащие довольно-таки серьезно утихомирили пыл украинских боевиков. По ним нанесен ряд огневых поражений и сейчас противнику отбили желание атаковать на данном участке местности», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что в последние несколько суток у противника «не отмечается активности в наступательных действиях».
НОВОСТИ
- 10:00 07.06.2025
- В семи округах РФ в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода выше нормы до 10 градусов
- 09:30 07.06.2025
- Рабочие специальности сократили зарплатный разрыв с ИТ-сферой — эксперт
- 08:50 07.06.2025
- Володин направил Бундестагу материалы по терактам режима Зеленского
- 08:40 07.06.2025
- Украина сама дала РФ основания нанести массированный удар — Трамп
- 08:30 07.06.2025
- За ночь сбиты 36 украинских БПЛА над регионами РФ
- 22:45 06.06.2025
- Армии Франции не хватает денег из-за финансирования Укрины - Филиппо
- 22:30 06.06.2025
- В Лондоне 9 июня состоится встреча США и Китая по торговле - Трамп
- 21:50 06.06.2025
- Более 7 часов в неделю учителя тратят на бюрократическую работу - ОНФ
- 20:10 06.06.2025
- На полях саммита G7 Зеленский планирует встретиться с Трампом - Ермак
- 18:50 06.06.2025
- В новом сезоне Украину ждет дефицит ржи и подорожание ржаного хлеба
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать