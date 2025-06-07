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Украина сама дала РФ основания нанести массированный удар — Трамп

08:40 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев сам дал Москве основания нанести массированный удар, когда устроил вылазки против военных аэродромов России. Об этом заявил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп.

«Ну, они дали [президенту России Владимиру] Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью. Поэтому мне оно и не нравилось. Когда я это увидел, я сказал: „Вот, теперь будет удар“, — сказал американский лидер, комментируя упомянутые вылазки Украины и массированный удар, нанесенный в ответ Москвой.

Как заявило ранее Министерство обороны России, этот массированный удар был нанесен «в ответ на террористические акты киевского режима».

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