Армии Франции не хватает денег из-за финансирования Укрины - Филиппо
22:45 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ни цента не осталось для французской армии! Все ушло на Украину и продолжает уходить», — написал политик на своей странице в социальной сети X.
Филиппо обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в том, что тот поддерживает создание единой европейской армии, поскольку все средства из бюджета ушли на финансирование Украины.
«Французская армия и ее программы вооружений сидят на сухом пайке», — добавил он.
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