Армии Франции не хватает денег из-за финансирования Укрины - Филиппо

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что вооруженным силам страны не хватает финансирования, поскольку все средства идут на Украину.



«Ни цента не осталось для французской армии! Все ушло на Украину и продолжает уходить», — написал политик на своей странице в социальной сети X.



Филиппо обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в том, что тот поддерживает создание единой европейской армии, поскольку все средства из бюджета ушли на финансирование Украины.



«Французская армия и ее программы вооружений сидят на сухом пайке», — добавил он.





