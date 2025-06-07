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НОВОСТИ

Володин направил Бундестагу материалы по терактам режима Зеленского

08:50 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил Бундестагу материалы об ударах и терактах режима Зеленского. Об этом сообщил в обращении к президенту Бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии.

«Вы должны знать, что неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры. Жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Направляем вам материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ситуацией», — отметил Володин.

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