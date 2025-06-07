Рабочие специальности сократили зарплатный разрыв с ИТ-сферой — эксперт
09:30 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рабочие специальности, которые сейчас наиболее востребованы, сократили зарплатный разрыв с ИТ-сферой. Об этом в интервью в студии ТАСС сообщил генеральный директор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков.
«Мы видим, что растут зарплаты рабочих специальностей очень сильно — инженеры, машинисты, сварщики, токари. То есть это все очень сейчас востребовано на фоне [реализации] всех нацпрограмм, которые есть по промышленному суверенитету. Зарплаты там растут быстрее, чем в ИТ, скажем. В ИТ по-прежнему держится высокий уровень почти везде. Но рабочие специальности уже этот разрыв с ИТ довольно сильно сократили», — сказал он.
Сергиенков отметил, что зарплаты на уровень ИТ-сферы приблизились у курьеров и водителей.
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