0
0
87
НОВОСТИ

Рабочие специальности сократили зарплатный разрыв с ИТ-сферой — эксперт

09:30 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочие специальности, которые сейчас наиболее востребованы, сократили зарплатный разрыв с ИТ-сферой. Об этом в интервью в студии ТАСС сообщил генеральный директор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков.

«Мы видим, что растут зарплаты рабочих специальностей очень сильно — инженеры, машинисты, сварщики, токари. То есть это все очень сейчас востребовано на фоне [реализации] всех нацпрограмм, которые есть по промышленному суверенитету. Зарплаты там растут быстрее, чем в ИТ, скажем. В ИТ по-прежнему держится высокий уровень почти везде. Но рабочие специальности уже этот разрыв с ИТ довольно сильно сократили», — сказал он.

Сергиенков отметил, что зарплаты на уровень ИТ-сферы приблизились у курьеров и водителей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 07.06.2025
В семи округах РФ в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода выше нормы до 10 градусов
0
50
09:00 07.06.2025
Удары армии РФ «утихомирили пыл» ВСУ наступать у госграницы — Марочко
0
172
08:50 07.06.2025
Володин направил Бундестагу материалы по терактам режима Зеленского
0
191
08:40 07.06.2025
Украина сама дала РФ основания нанести массированный удар — Трамп
0
206
08:30 07.06.2025
За ночь сбиты 36 украинских БПЛА над регионами РФ
0
192
22:45 06.06.2025
Армии Франции не хватает денег из-за финансирования Укрины - Филиппо
0
621
22:30 06.06.2025
В Лондоне 9 июня состоится встреча США и Китая по торговле - Трамп
0
573
21:50 06.06.2025
Более 7 часов в неделю учителя тратят на бюрократическую работу - ОНФ
0
683
20:10 06.06.2025
На полях саммита G7 Зеленский планирует встретиться с Трампом - Ермак
0
792
18:50 06.06.2025
В новом сезоне Украину ждет дефицит ржи и подорожание ржаного хлеба
0
789

Возврат к списку