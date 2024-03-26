Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил банки за помощь пострадавшим от обстрелов
21:59 26.03.2024
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время эфира «Десять вопросов губернатору» ответил на вопросы жителей, касающиеся списания кредитов семьям пострадавших от обстрелов. По его словам, банки всегда к этой работе относились индивидуально.
«Я очень благодарен банкам, которые всегда внимательно следили, оказывали помощь, – цитирует Гладкова «АиФ-Белгород». – В свой последний приезд к нам Герман Оскарович Греф, руководитель «Сбербанка», говорил о том, что события 30 декабря прошлого года потрясли всю страну, и тогда индивидуально рассматривалась возможность оказания помощи. А мы этой работой начали заниматься еще в середине прошлого года, когда произошли шебекинские события».
За период с июня и до конца 2023 года банками и микрофинансовыми организациями было получено от жителей Шебекинского округа и других приграничных муниципалитетов, включая Белгород, 12 219 обращений, удовлетворено 10 509 обращений, сообщил губернатор. За период с начала 2024 года в кредитные организации поступило 684 обращения граждан об изменениях условий кредитного договора, кредитных каникулах, из которых удовлетворено 285, и полностью списаны кредитные задолженности 27 погибшим жителям Белгородской области.
«Сейчас отправим в банки списки погибших и раненых. По раненым банки тоже принимают индивидуальные решения, исходя из доходов, задолженности, там несколько критериев. И постараемся после того, как все банки, которые работают на территории Белгородской области, получат списки погибших и раненых мирных жителей, пострадавших от обстрелов ВСУ, сообщить вам результаты работы», – добавил Гладков.
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