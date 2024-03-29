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Мировые лидеры просят не допустить на выборах победы Трампа - Байден

21:35 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что мировые лидеры просят его не допустить победы на выборах бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, поскольку на кону стоит демократия.

«Почти каждый из мировых лидеров [говорит], ты не можешь позволить ему (Трампу — прим. ТАСС) победить <…>, демократия поставлена на карту», — сказал Байден на мероприятии в Нью-Йорке. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Я не такой уж особенный, но я не Трамп», — добавил американский президент. По его словам, Трамп «отошел» от НАТО и позволял России делать все, что она хочет.

Байден назвал своего оппонента на выборах самым недемократическим президентом со времен Гражданской войны в США.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что Байден ставит под угрозу демократию в Соединенных Штатах. Экс-президент отмечал, что время, остающееся до выборов президента США в ноябре, кажется вечностью с точки зрения вреда, который может успеть причинить стране Байден.


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