Мировые лидеры просят не допустить на выборах победы Трампа - Байден
21:35 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Почти каждый из мировых лидеров [говорит], ты не можешь позволить ему (Трампу — прим. ТАСС) победить <…>, демократия поставлена на карту», — сказал Байден на мероприятии в Нью-Йорке. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.
«Я не такой уж особенный, но я не Трамп», — добавил американский президент. По его словам, Трамп «отошел» от НАТО и позволял России делать все, что она хочет.
Байден назвал своего оппонента на выборах самым недемократическим президентом со времен Гражданской войны в США.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что Байден ставит под угрозу демократию в Соединенных Штатах. Экс-президент отмечал, что время, остающееся до выборов президента США в ноябре, кажется вечностью с точки зрения вреда, который может успеть причинить стране Байден.
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