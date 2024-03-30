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НОВОСТИ

В Днепропетровской области поврежден объекты инфраструктуры

11:30 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект инфраструктуры получил повреждения после взрывов в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Степень повреждений Вилкул не уточнил, отметив лишь, что объект находится в Никопольском районе. Ночью в Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях объявлялась воздушная тревога.

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