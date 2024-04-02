Стартовали продажи квартир в СберСити в Рублево-Архангельском в квартале речного парка В21
10:30 02.04.2024
В СберСити в Рублево-Архангельском идет процесс строительства кварталов речного парка В19, В20 и В21. Работы завершены на 60%. Сейчас на сайте СберСити стартовали продажи в квартале В21 – это три корпуса и 231 квартира, сообщает пресс-служба Сбера. Еще можно купить жилье в кварталах В19 и В20, но свободных лотов уже не так много. Выдача ключей запланирована на июнь 2025 года.
СберСити предлагает покупателям четыре класса жилья: Balanced, Optimum, Advanced и Superb. Дома речного парка относятся к Advanced и Superb. Будущие жильцы могут выбрать видовые квартиры с террасами, двухуровневые на первых этажах и квартиры концепции My Garden. Покупателям также предлагаются студии и 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры с разными планировочными решениями. Квартиры отличаются увеличенной площадью (от 44 до 285 кв. м) и высокими потолками (от 3,5 до 5 м без отделки).
Облик кварталов речного парка формирует мультикультурная архитектура, в которой сочетаются и дополняют друг друга современный итальянский дизайн и российские культурные традиции. Выразительность фасадам зданий придает облицовка натуральным камнем с элементами позолоты, индивидуально подобранная под каждый квартал. Природная палитра красок и текстур оживляет облик строений и гармонирует с пейзажем. Натуральные и искусственные технологичные материалы фасадов выбраны с учетом особенностей климата и устойчивы к атмосферным воздействиям. В квартирах установлены большие окна в пол с тройным остеклением. На террасах открывается вид на Москву-реку.
Продумана и клубная инфраструктура: есть фитнес-студия, детские игровые комнаты, помещение для колясок и велосипедов. В зоне коворкинга можно будет проводить переговоры и встречи, а с бытовыми вопросами поможет круглосуточная консьерж-служба.
Вдоль домов расположится живописный прибрежный парк с местами для спокойного отдыха и дорожками для прогулок. Обилие многолетних и сезонных цветов в закрытых дворах без машин создаст приятную умиротворяющую атмосферу.
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