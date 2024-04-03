КНДР сообщила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР успешно испытала 2 апреля новую ракету средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с «боеголовкой гиперзвукового планирующего полета». Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), испытаниями руководил лидер страны Ким Чен Ын.

Отмечается, что была поставлена задача подтвердить характеристики ракеты, в том числе особенности «траектории планирующего и скачущего» полета, а также боковую маневренность. Для этого была ограничена ее скорость, высота и дальность полета путем замедления запуска двигателя второй ступени и резкого изменения траектории на активном участке полета.

В результате ракета преодолела 1 000 км при максимальной высоте полета в 101,1 км, которая была изменена до 72,3 км. Ранее Минобороны Японии оценивало высоту полета в 100 км, а дальность — в 650 км.