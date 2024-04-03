США опасаются вовлечения в конфликт на Украине в случае отправки французских войск — WSJ
14:32 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США опасаются, что западные страны могут быть вовлечены в конфликт на Украине, если Россия нанесет удар по французским военным при нахождении их в зоне боевых действий. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По его информации, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена, что ВС РФ могут нанести удар по французским войскам в случае их отправки в зону СВО, что приведет к вовлечению в конфликт Франции и других стран Запада. Возможное присутствие западного военного и гражданского персонала на Украине стало предметом дискуссий среди союзников по НАТО, в частности, вопрос коллективной реакции участников альянса в случае гибели персонала, отмечает издание.
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