Удар Израиля по волонтерам в Газе вызвал гнев в Белом доме — CNN

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сотрудникам гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа вызвал ярость и негодование в Белом доме. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

По его данным, разочарование президента США Джо Байдена достигло «нового уровня». Белый дом после того, как стало известно об ударе, опубликовал заявление. В документе говорилось, что лидер США «в ярости» от произошедшего. По оценке телеканала, это «одно из самых резких высказываний президента» с начала военного конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

CNN указывает, что Байден «открыто обвинил Израиль в неспособности защитить сотрудников гуманитарных организаций». «Это именно то, что он (президент США — прим. ТАСС) хотел сказать», — сказал каналу неназванный советник Байдена.

По словам собеседника телекомпании, в администрации Байдена считают израильский удар «особым событием». Сообщения об ударе вызвали серьезные потрясение и беспокойство, добавил он.