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НОВОСТИ

Суверенный фонд Ирландии продаст акции израильских банков из-за ситуации в Палестине

15:32 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегический инвестиционный фонд Ирландии откажется от акций израильских банков и компаний, которые ведут деятельность на оккупированных палестинских территориях. Об этом говорится в заявлении Минфина республики.

Отмечается, что речь идет о продаже акций на сумму почти 3 млн евро пяти израильских банков («Апоалим», «Леуми», «Дисконт», «Мизрахи-Тфахот» и «Первый международный банк»), а также сети супермаркетов «Рами Леви». Согласно агентству Reuters, общий объем средств ирландского суверенного фонда составляет 15 млрд евро.

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