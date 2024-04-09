Мост в Вязьме, где рухнули 6 из 7 пролетов, нужно разобрать фактически полностью
22:42 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть из семи пролетов путепровода рухнули в Вязьме Смоленской области. Мост планируют полностью разобрать и построить на его месте новый, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Шесть обрушилось, один остался, уцелел, но фактически его тоже надо разбирать. Фактически мост надо полностью будет разобрать, разрезать. <…> Проектировщик на месте, подрядчик уже на месте. Завтра определяем цену восстановительных работ, приступим к демонтажу. <…> По сути, нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла. По сути, новое строительство», — сказал он.
Специалисты приняли решение об эвакуации в Москву троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме Смоленской области, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
«Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России доставит троих из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву, еще одного заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы», — говорится в сообщении.
Всего в результате ЧП пострадали пять человек, один погиб. «На место оперативно прибыли экстренные службы, медики эвакуировали пятерых пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу: 4 из них в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе.
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