Американский «оборонный зонтик» над Европой может скоро закрыться — Боррель

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский «оборонный зонтик» над Европой может скоро закрыться, поэтому ЕС должен рассчитывать только на себя, даже внутри НАТО, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе.

«Американский оборонный зонтик, который защищал Европу в годы холодной войны, может „скоро закрыться“, в зависимости от того, кто может оказаться в Белом доме. Поэтому ЕС должен рассчитывать в обороне только на себя. Важность НАТО сохраняется, но внутри НАТО должна появиться европейская компонента», — сказал Боррель.