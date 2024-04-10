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Анджей Дуда не полетел на разбившемся под Смоленском самолете из-за болезни дочери — радио

12:00 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда должен был 10 апреля 2010 года вылететь в составе польской делегации в Смоленск на разбившемся позже правительственном авиалайнере Ту-154М, но в последний момент отказался от поездки из-за болезни дочери. Об этом сообщает радиостанция Radio Zet.

По его данным, в 2010 году Анджей Дуда занимал должность в канцелярии бывшего тогда главой государства Леха Качиньского и был включен им в состав делегации, летевшей в Смоленск. Однако за несколько часов до вылета президент разрешил Дуде остаться в Польше, так как у того внезапно заболела дочь Кинга.

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