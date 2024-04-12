Пентагон недоволен, что Израиль не предупредил его об ударе по объекту Ирана в Сирии — WP
13:00 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Пентагона было разочаровано тем, что Израиль не предупредил США перед нанесением удара по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии 1 апреля. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Собеседники издания указали, что министр обороны США Ллойд Остин и другие ведомственные представители высокого ранга посетовали на то, что Израиль не сообщил о готовящемся ударе заранее. В Пентагоне недовольны тем, что в результате обстрела могли оказаться под угрозой силы и объекты США в регионе. Газета пишет, что если бы такое предупреждение поступило, то Пентагон смог бы укрепить оборону и разместить корабли так, чтобы защитить Израиль и свои силы от «возможного ответа Ирана».
По словам одного из источников WP, Остин выразил свое недовольство непосредственно министру обороны Израиля Йоаву Галанту в ходе телефонного разговора 3 апреля. В заявлении ведомства эта деталь не упоминалась.
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