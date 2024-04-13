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КНР не поставляет оружие ни одной из сторон украинского конфликта — посольство в США

08:40 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай не поставляет вооружения ни одной из сторон украинского конфликта. Об этом заявил в пятницу официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя по просьбе ТАСС слова чиновников американской администрации высокого ранга о том, что Китай якобы помогает России наращивать оборонную мощь в связи со специальной военной операцией на Украине.

«Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — сообщил представитель китайской дипмиссии.

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