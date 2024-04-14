Москву ждут несколько дождливых дней - прогноз
14:20 14.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Месячная норма осадков до 38 мм может выпасть в столице России в ближайшие 3-4 дня. Самые сильные ливни ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Необычайно теплый и относительно сухой апрель в ближайшую пятидневку в корне изменит о себе представление <…>. За четверо суток на Москву обрушится месячная норма осадков — до 37-38 мм или 3-4 ведра дождевой воды на метр квадратный. Самые сильные ливни прошумят в ночь с воскресенья на понедельник (10 мм), вечером в четверг (5,8 мм) и ночью-утром в пятницу (18,9 мм). Самый „сухой“ день — вторник», — сказал он.
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