Москву ждут несколько дождливых дней - прогноз

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Месячная норма осадков до 38 мм может выпасть в столице России в ближайшие 3-4 дня. Самые сильные ливни ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Необычайно теплый и относительно сухой апрель в ближайшую пятидневку в корне изменит о себе представление <…>. За четверо суток на Москву обрушится месячная норма осадков — до 37-38 мм или 3-4 ведра дождевой воды на метр квадратный. Самые сильные ливни прошумят в ночь с воскресенья на понедельник (10 мм), вечером в четверг (5,8 мм) и ночью-утром в пятницу (18,9 мм). Самый „сухой“ день — вторник», — сказал он.