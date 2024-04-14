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В Орске специалисты приступили к дезинфекции территорий, попавших в зоны подтопления

19:17 14.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дезинфекция первых трех улиц, попавших в зону паводка и освободившихся от воды, прошла в Орске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Орске специалисты приступили к дезинфекции территорий, попавших в зоны подтопления. Работы прошли на ул. Строителей, 1 Мая, Советской — там, где территория уже высохла после большой воды. Субботник провели и в поселке Никель. Обработка ведется раствором гипохлорита кальция», — отмечается в сообщении.

Как сообщил губернатор Денис Паслер, в понедельник начнется полномасштабная работа по уборке и дезинфекции города.

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