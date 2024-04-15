Большинство жителей Чехии считают, что страна приняла слишком много украинских беженцев

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

59% граждан Чехии считают, что республика приняла большее число беженцев с Украины, чем позволяют ее возможности. Это следует из итогов опроса населения, проведенного с 26 января по 11 марта текущего года национальным Центром по изучению общественного мнения.

«Преобладает взгляд (59%), что мы в Чехии приняли больше беженцев с Украины, чем страна способна [принять], — отмечается в сообщении, размещенном на сайте социологической организации. — Почти треть (32%) [опрошенных] придерживаются мнения, что мы приняли гораздо больше беженцев, а более одной четверти (27%) — немногим более, чем позволяют возможности Чехии».

За предоставление беженцам с Украины возможности постоянно остаться в Чехии высказались 11% опрошенных. За то, чтобы украинцы получили временную защиту на период конфликта в их стране с последующим возвращением на родину, выступают 60% респондентов. При этом 55% участников социологического исследования полагают, что украинцы успешно интегрируются в чешское общество. Развитием ситуации на Украине интересуются, согласно опросу, 40% жителей республики.