Расположение артиллеристов ВСУ поражено в Херсонской области — подполье

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расположение артиллеристов Вооруженных сил Украины в городе Бериславе Херсонской области поражено авиабомбой, сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ. Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов. По слухам, как раз приехали новенькие, которые пару недель тренировались в Николаеве», — сказал он.