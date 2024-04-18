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НОВОСТИ

Расположение артиллеристов ВСУ поражено в Херсонской области — подполье

10:32 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расположение артиллеристов Вооруженных сил Украины в городе Бериславе Херсонской области поражено авиабомбой, сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ. Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов. По слухам, как раз приехали новенькие, которые пару недель тренировались в Николаеве», — сказал он.

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