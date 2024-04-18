Иран пригрозил ударить по «ядерным центрам» Израиля в случае агрессии с его стороны

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран определил месторасположение «ядерных центров» Израиля и готов их уничтожить в случае ответа еврейского государства на недавнюю иранскую атаку по израильским военным объектам. С таким заявлением выступил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Ахмад Хакталаб.

«[Месторасположение] ядерных центров сионистского врага (Израиля — прим. ТАСС) определено, и в нашем распоряжении есть необходимая информация обо всех целях, и, так сказать, как ответ на их предполагаемые действия мы готовы запустить мощные ракеты, чтобы уничтожить цели», — приводит слова генерала агентство ISNA.