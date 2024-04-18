Иран пригрозил ударить по «ядерным центрам» Израиля в случае агрессии с его стороны
16:12 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран определил месторасположение «ядерных центров» Израиля и готов их уничтожить в случае ответа еврейского государства на недавнюю иранскую атаку по израильским военным объектам. С таким заявлением выступил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Ахмад Хакталаб.
«[Месторасположение] ядерных центров сионистского врага (Израиля — прим. ТАСС) определено, и в нашем распоряжении есть необходимая информация обо всех целях, и, так сказать, как ответ на их предполагаемые действия мы готовы запустить мощные ракеты, чтобы уничтожить цели», — приводит слова генерала агентство ISNA.
НОВОСТИ
- 16:32 18.04.2024
- МВФ оценивает потребности Киева на этот год в $42 млрд — глава фонда
- 16:00 18.04.2024
- ВС РФ за сутки поразили пункт командования ВСУ «Север» и две установки С-300 — МО РФ
- 15:32 18.04.2024
- В РФ в три раза выросло за год число ДТП с электросамокатами
- 15:12 18.04.2024
- Киев должен воевать «до последнего украинца», обеспечивая прибыль США — Песков
- 15:00 18.04.2024
- Шесть человек, в том числе ребенок, ранены из-за украинского обстрела в ДНР
- 14:32 18.04.2024
- США «себя не забывают» и получают выгоду от помощи Украине — Песков
- 14:12 18.04.2024
- Девятиклассников набирают в первый в Челябинской области специализированный класс ФСБ
- 14:00 18.04.2024
- Вызывающих беспокойство тенденций с домашним насилием в РФ нет — Песков
- 13:32 18.04.2024
- Революция зарплат наблюдается в России из-за дефицита кадров — профсоюзы
- 13:20 18.04.2024
- В ФРГ заявили о нежелательности участия РФ в церемониях по случаю освобождения концлагерей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать