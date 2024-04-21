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Маск: Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта на Украине

09:31 21.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегия выхода из украинского конфликта отсутствует. Такое мнение выразил в субботу американский предприниматель Илон Маск в связи с одобрением Палатой представителей Конгресса США законопроекта об оказании военной помощи Украине.

«Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях», — убежден он. Таким образом Маск прокомментировал публикацию американского миллиардера Дэвида Сакса о данном законопроекте.

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