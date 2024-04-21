Глава Гагаузской автономии Молдавии снова приехала в Москву
11:45 21.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится в Москве. Об этом сообщает корр. ТАСС.
На вопрос, с кем она намерена встретиться в российской столице, Гуцул ответила: «Я пока не могу ответить <…>, но встречи будут».
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