Глава Гагаузской автономии Молдавии снова приехала в Москву

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится в Москве. Об этом сообщает корр. ТАСС.

На вопрос, с кем она намерена встретиться в российской столице, Гуцул ответила: «Я пока не могу ответить <…>, но встречи будут».