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НОВОСТИ

Глава израильской военной разведки подал в отставку

11:20 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава управления военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Начальник управления военной разведки генерал-майор Аарон Халива по согласованию с начальником штаба подал в отставку ввиду его ответственности за события 7 октября как главы разведуправления», — говорится в заявлении службы.

Как отмечается в сообщении, министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил это решение, Халива завершит свою работу в Армии обороны Израиля после того, как будет назначен преемник.

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