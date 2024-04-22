Глава израильской военной разведки подал в отставку

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава управления военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Начальник управления военной разведки генерал-майор Аарон Халива по согласованию с начальником штаба подал в отставку ввиду его ответственности за события 7 октября как главы разведуправления», — говорится в заявлении службы.

Как отмечается в сообщении, министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил это решение, Халива завершит свою работу в Армии обороны Израиля после того, как будет назначен преемник.