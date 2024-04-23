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МИД запретил оказание консульских услуг украинцам призывного возраста за границей

09:05 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины запретил оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей. Исключением станет лишь оформление документов для возвращения на родину.

Соответствующее поручение дал первый замминистра иностранных дел Андрей Сибига, текст распоряжения публикуют украинские СМИ.

«С 24 апреля поручаю приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, кроме действий, связанных с оформлением удостоверения личности на возвращение на Украину», — говорится в документе.

На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ был принят Верховной радой 11 апреля.

Согласно закону, все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления его в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти туда лично или зарегистрироваться в электронном кабинете. Военный билет теперь необходимо постоянно носить с собой и предъявлять по первому требованию.  "Говорит Москва"

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