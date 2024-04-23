Все больше школьников в ФРГ хотят принять ислам из-за боязни травли — Bild
13:32 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Родители немецких школьников все чаще сообщают, что их дети хотят перейти в ислам из-за боязни травли со стороны одноклассников. Об этом сообщила газета Bild.
«Все больше родителей немецких детей обращаются за консультацией, поскольку христианские дети желают перейти [в ислам], чтобы не быть аутсайдерами в школе», — приводит издание слова анонимного источника из одной из служб, отвечающих за государственную безопасность ФРГ. Число детей мигрантов из мусульманских стран, включая Сирию, Афганистан и Ирак, резко выросло в школах Германии в последние годы, поэтому учащиеся, исповедующие христианство, зачастую оказываются «в меньшинстве», пояснил собеседник издания. Он добавил, что нередко в классах возникает феномен «группового принуждения», когда для школьников соблюдение норм исламской морали «оказывается желательным».
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