В Рязанской области человек погиб и 13 пострадали в ДТП с автобусом
11:32 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Человек погиб, 13 получили травмы при столкновении большегруза с рейсовым автобусом в Рязанской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального УГИБДД.
«24 апреля, в 04:20 мск, на 300-м км автодороги федерального значения Р-22 „Каспий“ Ряжского района Рязанской области произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался по маршруту Астрахань — Москва, и грузового автомобиля с полуприцепом. В результате ДТП водитель рейсового автобуса скончался в медицинском учреждении, 12 человек, которые находились в автобусе, и водитель грузового автомобиля получили телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.
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