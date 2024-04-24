В Рязанской области человек погиб и 13 пострадали в ДТП с автобусом

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человек погиб, 13 получили травмы при столкновении большегруза с рейсовым автобусом в Рязанской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального УГИБДД.

«24 апреля, в 04:20 мск, на 300-м км автодороги федерального значения Р-22 „Каспий“ Ряжского района Рязанской области произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался по маршруту Астрахань — Москва, и грузового автомобиля с полуприцепом. В результате ДТП водитель рейсового автобуса скончался в медицинском учреждении, 12 человек, которые находились в автобусе, и водитель грузового автомобиля получили телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.