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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что Россия создала мощные резервы в зоне СВО

13:20 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вооруженные силы РФ создали мощные резервы в зоне специальной военной операции (СВО) .

«Они (ВС РФ — прим. ТАСС) создали приличные резервы в живой силе и технике. Сегодня на фронте каждая российская бригада, их немало, имеет резервы как минимум в виде полка, то есть, если стоит на фронте бригада, то в тылу у нее развернут полк, вооруженный самым современным оружием», — сказал Лукашенко.

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