Власти Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения партнерства — посол

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители руководства Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения вопросов партнерства и помощи их стране. Об этом говорится в заявлении посла США в Грузии Робин Данниган.

«Недавно мы пригласили высоких должностных лиц правительства Грузии для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США с высокими должностными лицами Соединенных Штатов. К сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться от этого приглашения», — сказано в заявлении.

Посол также отметила, что Соединенные Штаты призывают правительство Грузии «вновь подтвердить приверженность евроатлантическому будущему Грузии, как это написано в конституции Грузии». При этом США остаются привержены прочным отношениям между двумя странами и желают грузинскому народу только мира, стабильности и процветания.

Парламент Грузии в среду во втором чтении поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» утверждают, что закон служит лишь целям прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ.