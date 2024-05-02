0
0
83
НОВОСТИ

Власти Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения партнерства — посол

17:12 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители руководства Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения вопросов партнерства и помощи их стране. Об этом говорится в заявлении посла США в Грузии Робин Данниган.

«Недавно мы пригласили высоких должностных лиц правительства Грузии для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США с высокими должностными лицами Соединенных Штатов. К сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться от этого приглашения», — сказано в заявлении.

Посол также отметила, что Соединенные Штаты призывают правительство Грузии «вновь подтвердить приверженность евроатлантическому будущему Грузии, как это написано в конституции Грузии». При этом США остаются привержены прочным отношениям между двумя странами и желают грузинскому народу только мира, стабильности и процветания.

Парламент Грузии в среду во втором чтении поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» утверждают, что закон служит лишь целям прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 02.05.2024
США видят «сдвиг на поле боя» на Украине в пользу РФ — американская разведка
0
113
17:15 02.05.2024
Юбилейный концерт Александры Пахмутовой в Волгограде состоялся при поддержке «Роснефти»
0
137
17:00 02.05.2024
Макрон считает, что Россия не сможет долго поддерживать траты на оборону на текущем уровне
0
197
16:32 02.05.2024
Украинский журналист обвинил Зеленского в неудачах ВСУ
0
233
16:12 02.05.2024
В Киргизии 29 детей пострадали при наезде на них грузового автомобиля
0
238
16:00 02.05.2024
Индия с нетерпением ждет участия в мероприятиях БРИКС в рамках председательства РФ — МИД
0
264
15:32 02.05.2024
Перебои в грузоперевозках в Красном море могут продлиться до конца 2024 года — FT
0
277
15:12 02.05.2024
ЕС ожидает от Сербии полного следования политике Брюсселя и отказа от связей с РФ
0
316
15:03 02.05.2024
Выставку «Маковские. Константин и Владимир» в Подмосковье продлили до 11 августа
0
292
15:00 02.05.2024
Макрон допустил отправку войск на Украину по ее просьбе, если РФ прорвет линию фронта
0
344

Возврат к списку