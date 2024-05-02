Власти Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения партнерства — посол
17:12 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители руководства Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения вопросов партнерства и помощи их стране. Об этом говорится в заявлении посла США в Грузии Робин Данниган.
«Недавно мы пригласили высоких должностных лиц правительства Грузии для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США с высокими должностными лицами Соединенных Штатов. К сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться от этого приглашения», — сказано в заявлении.
Посол также отметила, что Соединенные Штаты призывают правительство Грузии «вновь подтвердить приверженность евроатлантическому будущему Грузии, как это написано в конституции Грузии». При этом США остаются привержены прочным отношениям между двумя странами и желают грузинскому народу только мира, стабильности и процветания.
Парламент Грузии в среду во втором чтении поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» утверждают, что закон служит лишь целям прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ.
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