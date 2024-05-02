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НОВОСТИ

Юбилейный концерт Александры Пахмутовой в Волгограде состоялся при поддержке «Роснефти»

17:15 02.05.2024

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Фото с сайта www.rosneft.ru
В городе-герое Волгоград при поддержке компании «Роснефть» состоялся праздничный концерт Народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Событие в рамках программы «В песне – жизнь моя» было приурочено к 95-летию легендарного композитора на малой родине Пахмутовой. Юбилейный концерт в прямом эфире транслировал телеканал «Россия-Культура». Перед публикой выступили такие известные артисты как Лариса Долина, Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк, Динара Алиева. Сопровождали концерт Волгоградский академический симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста России Андрея Аниханова и Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова под управлением начальника ансамбля – художественного руководителя заслуженного артиста России Геннадия Саченюка.

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Фото с сайта www.rosneft.ru
Александра Пахмутова на концерте представила свою новую песню «СталГРЭС», посвященную Сталинградской Государственной районной электрической станции, с которой была тесно связана судьба ее семьи.

Напомним, Александра Пахмутова – автор музыки многих песен, ставших популярными во времена СССР, ее произведения звучат во многих художественных и документальных фильмах. «Роснефть» поддержала проведение концерта, поскольку активно помогает проектам, позволяющим сохранять национальные ценности и развивать отечественную культуру.

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