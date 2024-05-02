Юбилейный концерт Александры Пахмутовой в Волгограде состоялся при поддержке «Роснефти»
17:15 02.05.2024
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Фото с сайта www.rosneft.ru
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Фото с сайта www.rosneft.ru
Напомним, Александра Пахмутова – автор музыки многих песен, ставших популярными во времена СССР, ее произведения звучат во многих художественных и документальных фильмах. «Роснефть» поддержала проведение концерта, поскольку активно помогает проектам, позволяющим сохранять национальные ценности и развивать отечественную культуру.
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