Кэмерон считает, что Украина имеет право наносить удары британским по целям внутри России
18:20 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон утверждает, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России.
«У Украины есть это право, — заявил Кэмерон в интервью агентству Reuters во время визита в Киев. — Когда Россия бьет [по целям] внутри Украины, вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя».
Он пообещал, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине в размере 3 млрд фунтов ($3,74 млрд) столько, сколько потребуется.
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