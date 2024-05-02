Кэмерон считает, что Украина имеет право наносить удары британским по целям внутри России

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон утверждает, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России.

«У Украины есть это право, — заявил Кэмерон в интервью агентству Reuters во время визита в Киев. — Когда Россия бьет [по целям] внутри Украины, вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя».

Он пообещал, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине в размере 3 млрд фунтов ($3,74 млрд) столько, сколько потребуется.