Важно сохранить предельно реалистичные подходы к бюджетной политике в РФ — Путин
15:12 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назвал принципиально важным сохранение предельно реалистичных и сбалансированных подходов к бюджетной политике. На совещании по экономическим вопросам глава государства отметил, что бюджет страны нужно формировать на основе бюджетных правил.
«Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причем не только на ближайшую трехлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период до 2030 года», — сказал Путин, открывая совещание.
«Напомню, что нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил», — указал президент.
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