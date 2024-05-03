0
0
98
НОВОСТИ

Важно сохранить предельно реалистичные подходы к бюджетной политике в РФ — Путин

15:12 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал принципиально важным сохранение предельно реалистичных и сбалансированных подходов к бюджетной политике. На совещании по экономическим вопросам глава государства отметил, что бюджет страны нужно формировать на основе бюджетных правил.

«Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причем не только на ближайшую трехлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период до 2030 года», — сказал Путин, открывая совещание.

«Напомню, что нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил», — указал президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 03.05.2024
Военные атташе посольств зарубежных стран в РФ осмотрели выставку трофейной техники НАТО
0
60
15:00 03.05.2024
Россия в апреле заняла второе место по поставкам продукции в Турцию
0
120
14:32 03.05.2024
Песков назвал прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по РФ
0
167
14:12 03.05.2024
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке, под завалами могут быть люди — Балицкий
0
181
14:00 03.05.2024
Общие потери ВСУ превысили 111 тыс. человек в 2024 году — Шойгу
0
186
13:32 03.05.2024
Грузии и США потребуется усилие для перезагрузки отношений — премьер Кобахидзе
0
234
13:20 03.05.2024
Швейцарская конференция засвидетельствует крах «мирного плана» Зеленского — Медведев
0
247
13:05 03.05.2024
Песков назвал очень опасными слова Макрона о возможной отправке войск на Украину
0
257
13:00 03.05.2024
США согласились поставить Киеву ATACMS лишь после того, как увеличили их выпуск — Politico
0
251
12:32 03.05.2024
ФСБ уничтожила прибывшего в РФ из Литвы диверсанта военной разведки Украины
0
361

Возврат к списку