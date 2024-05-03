Хакеры, якобы связанные с РФ, атаковали органы власти Чехии с 2023 г., утверждают в Праге

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Чехии утверждает, что чешские органы власти с 2023 года подвергались нападениям хакеров, якобы связанных с РФ.

По версии внешнеполитического ведомства республики, «способ совершения этих атак и их направленность соответствуют профилю активности актора APT28». МИД полагает, что группа «APT28 связана с российской военной разведкой ГРУ». Хакеры, как следует из заявления, опубликованного на сайте министерства, пытались похитить данные чешских ведомств и организаций, найдя слабые места в почтовом сервисе Microsoft Outlook.