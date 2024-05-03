Хакеры, якобы связанные с РФ, атаковали органы власти Чехии с 2023 г., утверждают в Праге
17:12 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Чехии утверждает, что чешские органы власти с 2023 года подвергались нападениям хакеров, якобы связанных с РФ.
По версии внешнеполитического ведомства республики, «способ совершения этих атак и их направленность соответствуют профилю активности актора APT28». МИД полагает, что группа «APT28 связана с российской военной разведкой ГРУ». Хакеры, как следует из заявления, опубликованного на сайте министерства, пытались похитить данные чешских ведомств и организаций, найдя слабые места в почтовом сервисе Microsoft Outlook.
НОВОСТИ
- 17:00 03.05.2024
- США потеряют 3,5% своей электрогенерации, отказавшись от урана из РФ — эксперт
- 16:32 03.05.2024
- В Харькове прогремел взрыв
- 16:12 03.05.2024
- Путин и Рахмон обсудили миграцию и борьбу с терроризмом — Кремль
- 16:00 03.05.2024
- В ЕС опасаются, что изъятие активов РФ повлечет требования репараций — FT
- 15:32 03.05.2024
- Военные атташе посольств зарубежных стран в РФ осмотрели выставку трофейной техники НАТО
- 15:12 03.05.2024
- Важно сохранить предельно реалистичные подходы к бюджетной политике в РФ — Путин
- 15:00 03.05.2024
- Россия в апреле заняла второе место по поставкам продукции в Турцию
- 14:32 03.05.2024
- Песков назвал прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по РФ
- 14:12 03.05.2024
- ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке, под завалами могут быть люди — Балицкий
- 14:00 03.05.2024
- Общие потери ВСУ превысили 111 тыс. человек в 2024 году — Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать