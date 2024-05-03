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США и союзникам будет сложно остановить ракетную атаку КНДР в регионе — WSJ

18:00 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потенциал США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе на данный момент может оказаться недостаточным, чтобы справиться с возможной ракетной атакой КНДР. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на генерал-майора Вооруженных сил Республики Корея в отставке Кван Бан Чжона.

По его мнению, если Пхеньян сейчас начнет атаку в регионе с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), США вместе с союзниками, возможно, «не смогут заблокировать даже половину обстрела». Он также добавил, что Пхеньян будет совершенствовать военные технологии, изучая опыт вооруженных сил Ирана на Ближнем Востоке. «КНДР будет внимательно следить за тем, как иранская тактика давления на ПВО может быть применена на Корейском полуострове», — сообщил он.

Наряду с этим газета приводит слова полковника морской пехоты США в отставке Гранта Ньюшема, который указал на отсутствие у американских союзников, Республики Корея и Японии «большого опыта реагирования на шквал ракет, запущенных одновременно». «Я подозреваю, что и Сеулу, и Токио будет сложно отреагировать на незамеченную ракетную атаку КНДР», — отметил он.

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